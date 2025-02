Beverwijk herbouwt historisch carillon, verdwenen klokken nog in perfecte conditie

En daar liggen ze al jaren in het depot te wachten op de dingen die komen gaan. "Ze zijn een beetje groen geworden" zegt Joep van Brussel van Eijsbouts. "Maar voor ze weer teruggehangen worden knappen we ze helemaal op en zien ze er weer uit als nieuw".

Hij is enthousiast over het Beverwijkse plan het carillon in ere te herstellen. Hij is ervan overtuigd dat de sfeer in de Beverwijkse binnenstad opknapt als het carillon weer in gebruik genomen wordt. Aan de kwaliteit van de klokken zal het niet liggen. Die zijn volgens van Brussel in topconditie en loepzuiver van klank.

En bij Eijsbouts kunnen ze dat weten want het is een klokkenfabriek met internationale allure. Ze leveren klokken voor kerken en carillons over de hele wereld. Ze waren bijvoorbeeld betrokken bij de restauratie van de beroemde klokken van de Notre Dame in Parijs.