Jonge bomen redden door ze uit te graven: "We proberen een beweging in gang te zetten"

Meer Bomen Nu is in het leven geroepen om op laagdrempelige manier iets te doen tegen de klimaatverandering. Het idee is simpel: jonge bomen die ergens groeien waar ze geen toekomst hebben uit de grond halen en verzamelen in een 'bomenhub'. Iemand die bomen wil hebben, kan ze daar dan kosteloos ophalen.

Van der Laan: "De boompjes van 2 ons die we hier uithalen, kunnen in 10 jaar tijd uitgroeien tot een boom van 500 kilo. En die heeft dan 1.000 kilo CO2 opgeslagen." Hij droomt van een beweging die vanuit Haarlemmermeer uitgroeit over de wereld. In heel Nederland vindt zijn initiatief inmiddels navolging, de volgende stap is uitbreiden naar Europa.

Gratis bomen halen

De bomen die door de vrijwilligers geoogst worden, krijgen op andere plekken een prima toekomst. Ze worden onderdeel van voedselbossen, er worden oude hagen mee gerestaureerd of dragen bij aan de biodiversiteit in iemands achtertuin.

De tijd tussen het oogsten en het opnieuw geplant worden brengen de bomen door in een 'bomenhub'. Daarvan zijn er inmiddels in het hele land talloze te vinden. Op afspraak kun je daar grote partijen boompjes tegelijk halen, maar eens in de zoveel tijd wordt er een 'uitdeeldag' georganiseerd en dan kan iedereen onbeperkt bomen meenemen.

