Mocro Maffia-acteur opgepakt voor mishandeling van SDZ-keeper bij amateurwedstrijd

Dat bevestigt zijn management aan AT5 na berichtgeving van onder andere RTL Boulevard. Afgelopen zaterdag speelde het eerste elftal van SDZ een wedstrijd bij VV Amstelveen Heemraad. SDZ verloor met 3-2 van de Amstelveners en volgens een ooggetuige zou dat hebben geleid tot frustratie bij de doelman van de Amsterdamse amateurclub.

Na afloop van de wedstrijd vond de mishandeling plaats na een confrontatie tussen de doelman en drie spelers of supporters van een andere tegenstander van Amstelveen Heemraad die eerder op de dag hadden gespeeld. "Daarop klommen zij over het hek en stortten ze zich met z'n drieën op hem. Hij kreeg heel wat klappen", aldus de ooggetuige. Een politiewoordvoerder liet eerder weten dat bij de mishandeling een helm is gebruikt.

Het management van de acteur laat aan AT5 weten dat de acteur later vandaag met een statement over het incident komt. Amstelveen Heemraad liet eerder al weten het geweld onacceptabel te vinden. SDZ was niet bereikbaar voor commentaar.