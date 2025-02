Hilversum wil vervuilende busjes niet uit winkelstraat weren

Lange tijd was het idee om twee zero-emissiezones in te voeren in Hilversum. De Gijsbrecht is in deze discussie altijd genoemd. Met een verzamelplek voor dieselbusjes en –vrachtwagens in Kerkelanden zouden elektrische wagens de goederen naar de winkels kunnen brengen.

Of dit idee ook haalbaar is, heeft de gemeente laten onderzoeken. Zo is gekeken naar wat voor effecten invoering zou hebben op het verkeer, milieu en de ondernemers. Uit de resultaten blijkt nu dat er te veel nadelen kleven aan de een zero-emissiezone in de Hilversumse winkelstraat.

Verdringingseffecten

"De reden is dat de begrenzing er vanwege verkeerskundige aspecten voor zorgt dat verschillen ontstaan tussen ondernemers die zich tot hetzelfde winkelgebied rekenen. Ook is hier, anders dan in het centrum, sprake van verdringingseffecten naar omliggende straten", legt het college uit in een brief.

Voor het dorpshart ziet het college nog wel degelijk mogelijkheden. Of daar ook daadwerkelijk een zero-emissiezone komt, is aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders gaan advies vragen aan de politiek. Eind deze maand zou de commissie het voorstel voor het centrum al kunnen behandelen.

Waterstof

Hilversum is al jaren bezig met mobiliteitsplannen, waarin het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beter bereikbaar maken van de gemeente belangrijke speerpunten zijn. Eén van die aspecten is het invoeren van zero-emissiezones. Dat zijn gebieden waar geen vervuilende bestel- en vrachtauto's mogen rijden; er is alleen toegang voor busjes die op elektriciteit rijden of waterstofgedreven zijn. Daarnaast speelt Hilversum ook met het idee om meer personenauto's uit het centrum te gaan weren.