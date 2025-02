Barbara en haar katten overspoeld door helpers uit heel Nederland: "Overweldigend"

Barbara is vanwege een longziekte en bindweefselaandoening slecht ter been en kan niet tillen. Haar hulp in de huishouding liet onlangs weten dat ze van werkgever Magenta Zorg niet meer mag helpen met de verzorging van haar twee katten. Via NH plaatste ze zondag een oproep, met de vraag of iemand uit de regio haar kan helpen.

De Alkmaarse is overweldigd door het aantal reacties dat ze binnen 24 uur ontving. "Het is erg druk op Facebook, ik ben echt overladen met berichtjes uit heel Nederland en beantwoord ze allemaal", vertelt ze. Inmiddels heeft ze een klein netwerkje van helpers die dichtbij wonen.

'Kleine moeite'

Een van hen is de 57-jarige Karin uit Heerhugowaard. Als beheerder van stichting Vermiste Katten Alkmaar is ze zelf ook een grote dierenvriend. "Zelf heb ik 9 katten, dus ik doe niets anders dan kattenbakken verschonen", grapt ze tegen NH. "Voor mij is dat een keer in de week een kleine moeite. Raar dat Magenta Zorg daar zo moeilijk over doet. Zak eruit en erin, stelt niets voor."

Dat er zo veel mensen, van Noord-Scharwoude tot Twente, haar een helpende hand willen bieden, brengt Barbara op ideeën. "Voor dit soort zaken is bijna niets georganiseerd. Hoe mooi zou het zijn als ik mensen met dit soort hulpvragen in contact kan brengen met mensen die graag helpen? Er zijn zat mensen die iets voor een ander willen doen."