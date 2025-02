Centraal meldpunt voor gevaarlijk verward gedrag vanaf vandaag open

Het meldpunt is een samenwerking tussen de politie, GGD, GGZ en woningbouwcorporaties. Het is de bedoeling dat ze samen een binnenkomende melding beoordelen. Als sprake lijkt van acuut gevaar, kunnen ze beslissen om actie te ondernemen.

Het meldpunt werd bedacht nadat de afgelopen jaren meerdere keren bleek dat eerdere meldingen niet goed verwerkt werden bij de instanties, soms zelfs met fatale gevolgen.

Dodelijke steekpartijen

Dat laatste was bijvoorbeeld het geval van de dodelijke steekpartij in de Hazelaarstraat. Over de verdachte in die zaak waren al maandenlang meldingen binnengekomen, maar de betrokken instanties grepen niet in. De verantwoordelijke instanties bleken niet goed samen te werken. "We hebben de klachten onderschat", concludeerden de gemeente, woningcorporatie Ymere en zorginstelling HVO Querido in een gezamenlijk rapport.

Eerder was het ook al in de Robert Scottstraat misgegaan. Daar drong een man de woning van zijn bovenburen binnen. Beide mannen werden neergestoken. Een van de bewoners, de 25-jarige Rens, overleed. Ook dit was het gevolg van een falend zorgsysteem, concludeerden onderzoekers. "Het is een systeem-probleem", zei Halsema later. "Er moeten minder meldpunten komen."