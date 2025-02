Popweekend keert terug in Alkmaar: "We pakken het groots aan"

In 2016 vond de laatste editie van het Popweekend plaats in Alkmaar, op de Plattestenenbrug. "Door nieuwe horeca-eigenaren kon het daar niet meer doorgaan", vertelt organisator Naomi Breed. "Toen is het verplaatst naar Live op het Plein in Bergen. Maar door de coronapandemie is het helemaal stilgevallen."

Daar wilden Naomi en mede-organisator Jeffrey iets aan veranderen. "Wij blazen het in Alkmaar nieuw leven in. De oude organisator Gerrit heeft een grote stap teruggedaan, en wij nemen het stokje nu over. We willen het groots aanpakken, of beter gezegd: we pakken het groots aan."

Twee evenementen

Dat blijkt: het Popweekend komt terug in Alkmaar met twee evenementen. Die eerste, genaamd de Kick-Off, vindt plaats op 22 maart in de Stadsfabriek. "Het is een soort voorronde", vertelt Naomi. Bij dat evenement kiezen het publiek en de organisatie de regionale bands die op het kleine podium van het grote evenement mogen staan. "En een van de bands mag naar het hoofdpodium van het evenement op het Canadaplein."

