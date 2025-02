Kind onder tram op Sarphatistraat, door brandweer bevrijd

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur ter hoogte van het Amstel Hotel. Daarbij raakte het kind bekneld onder de tram. De brandweer heeft het voertuig omhoog getild en daarna het slachtoffer bevrijd. Het kind is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het kind onder de tram terecht is gekomen moet nog worden onderzocht. Er kan ook nog niets worden gezegd over de toestand of identiteit van het kind, of dat het gaat om een fietser of een voetganger.