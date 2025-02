Na koude nacht breekt de zon door, later meer wolken en dalende temperaturen

Na een koude nacht, met temperaturen tot vier graden onder nul, laat de zon zich op veel plekken weer vroeg zien. "En de dagen worden weer langer", vertelt weerman Jan Visser op NH Radio. "Met wel vier minuten per dag."

Ondanks de zonnige start wordt de lucht in de loop van de dag wat vochtiger, vooral in het noorden van de provincie. Later vanmiddag neemt de bewolking verder toe. De temperatuur stijgt naar ongeveer 6 graden.

De rest van de week

Komende nacht blijft de temperatuur boven het vriespunt, maar er wordt wel mist verwacht, vooral in de ochtenduren. In de loop van de middag klaart het geleidelijk op. Morgen loopt de temperatuur op tot zo’n 8 graden, met in de avond kans op lichte regen.

Richting het weekend daalt de temperatuur verder en blijft het weer wisselvallig, met afwisselend bewolking en opklaringen.