112-blog | Dode en gewonde schietpartij Rotterdam zijn Noord-Hollanders • Thuisbezorgd-overvaller lokte slachtoffer woning uit

20.07 uur

De slachtoffers van een schietpartij bij een feestlocatie in Rotterdam afgelopen weekend zijn Noord-Hollanders. Het gaat om een 43-jarige man uit Hoorn, hij is overleden. De tweede gewonde is een 24-jarige man uit Amsterdam. Hij is inmiddels aanspreekbaar.

Van de twee verdachten zit de 43-jarige Amsterdammer nog vast, de 46-jarige Rotterdammer is na verhoor vrijgelaten en is geen verdachte meer. Het schietincident vond in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur plaats in de Galvanistraat in Delfshaven.