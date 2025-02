112-blog | Acteur opgepakt voor mishandeling • Kind komt onder tram in Amsterdam

13.15 uur

Marouane Meftah, die voornamelijk bekend is van zijn rol als Zakaria (Komtgoed) in de serie Mocro Maffia, is door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling van een keeper van een amateur voetbalclub afgelopen zaterdag. De 20-jarige acteur werd na afloop aangehouden door de politie nadat hij zichzelf had gemeld. Hij zit op dit moment nog vast.