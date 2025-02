Samenvatting: Blauw-Wit grijpt na zinderende slotfase alsnog de volle buit

In de eigen Blauw-Wit hal verraste de thuisploeg menig toeschouwer dankzij een riante voorsprong. Alles wat Blauw-Wit in de eerste helft op de korf schoot ging vrijwel raak. De bezoekers uit Delft hadden geen antwoord op de succesvolle schoten en keken bij de rust tegen een 18-9 achterstand aan.

De voorsprong van negen punten verdween na de rust echter als sneeuw voor de zon. Blauw-Wit, dat vorige week nog spectaculair won van regerend landskampioen PKC, was geen schim van de ploeg die in de eerste helft nog zo veel scoorde. Fortuna kwam steeds dichterbij en met nog zes minuten op de klok waren beide ploegen weer in evenwicht: 21-21.

IJzig koel

In de slotfase hervond Blauw-Wit alsnog de vorm zoals die in de eerste helft. De ploeg van trainers Barry Schep en Mark van der Laan perste er met het laatste beetje energie weer een voorsprong uit. Loraine Vissers werd uiteindelijk gekroond tot speler van de wedstrijd dankzij haar beslissende punt in de laatste minuut.

Door de zege wipt Blauw-Wit in de stand over landskampioen PKC heen en staat het nu vierde, een plek die recht geeft op deelname aan de play-offs. KZ, de andere Noord-Hollandse ploeg in de Korfbal League verloor zaterdag met 18-20 van Unitas. KZ vinden we terug op plek zeven.

Bekijk bovenaan dit bericht een samenvatting van de wedstrijd tussen Blauw-Wit en Fortuna.