Publieksspeler Jayden Addai wil minder lang balen van een gemiste kans: "Dat duurt soms tien seconden"

In de beker tegen FC Groningen was Addai voor het eerst trefzeker in de hoofdmacht. In de competitie wacht de buitenspeler nog altijd op zijn eerste treffer. "Als ik er één maak, komen er meerdere."

Tegen Willem II liep AZ voor de pauze uit naar een comfortabele marge van twee. Troy Parrott benutte een strafschop, die werd versierd door Addai, en Sven MIjnans tikte de tweede treffer binnen. Dankzij de overwinning wipt AZ op de ranglijst over FC Twente en Feyenoord heen en is het de huidige nummer vier van de ranglijst.

Ontwikkeling

Na afloop was Addai de speler waarvoor de meeste aandacht was. Maarten Martens zag dat de buitenspeler ook een goede indruk maakte. "Het is heel mooi dat hij vandaag zo beslissend is voor ons", zegt de trainer van AZ, die veel met Addai praat over zijn ontwikkeling. "Hij blijft soms te lang in de teleurstelling hangen."

