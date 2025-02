A10 Zuid weer beschadigd bij werkzaamheden, hele week lagere maximumsnelheid

Wat er precies is beschadigd, is niet bekendgemaakt. Volgens Rijkswaterstaat kon de weg niet meer worden gerepareerd voordat deze vanochtend weer open moest voor het verkeer. Komend weekend is de verbindingsweg opnieuw dicht vanwege geplande werkzaamheden. De bedoeling is dan dat het wegdek wordt gerepareerd.

Het is niet de eerste keer dat het mis gaat op de A10 Zuid. Door de inzet van enorme bouwkranen voor het project Zuidasdok zakte de snelweg in juli maar liefst 15 centimeter in. Dat zorgde voor schade aan drie rijstroken. Ook toen gold tijdelijk een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op een deel van de A10 Zuid. Een paar weken later zorgden werkzaamheden voor een flinke scheur in het wegdek.