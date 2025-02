Politie zoekt 'maaltijdbezorger' na geweld bij woning, ook drie andere verdachten zoek

De politie kreeg iets voor 19.05 uur een melding van een woningoverval aan de Leidsepoort. Nadat de politie ter plaatse was, werd meteen gezocht naar de daders.

Wat is precies is gebeurd is onduidelijk. Bij de ingang van de woning zijn bloedspetters te zien. Verder is de straat gedeeltelijk afgezet.

Signalement verdachten

Via Burgernet is een signalement gedeeld van de vier verdachten. Een van hen droeg onder de oranje werkjas een spijkerbroek en witte schoenen. De overige drie waren in het zwart gekleed.

Het viertal ging er te voet vandoor in onbekende richting. Mensen die de vier verdachten zien, worden opgeroepen om hen niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen.