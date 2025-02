Strijdend Ajax wint Klassieker, dankzij goals van Brobbey en Taylor

Ajax begon met Steven Berghuis en Davy Klaassen in de basis tegen Feyenoord. Geen gekke keuze van Farioli, aangezien beide spelers veel Klassiekers op hun naam hebben. Jordan Henderson had ook weer een basisplaats en was 'gewoon' de aanvoerder.

Brobbey breekt de ban

Ajax begon sterk aan de wedstrijd. Het creëerde redelijk wat kansen en gaf achterin weinig weg. Na 37 minuten werden de fans getrakteerd op de eerste goal. Na goed werk van Hato en een strakke pass van Berghuis kon Brobbey de bal simpel intikken. Voor de geboren en getogen Amsterdammer was het zijn eerste goal ooit in de Klassieker. Direct daarna had Traoré een dot van een kans, maar hij kopte de bal op de lat. De Amsterdammers bepaalden het tempo en hadden de meeste kansen in de eerste helft. De mannen van Farioli liepen onder luid applaus richting de kleedkamer.

Ajax moest strijden

De Amsterdammers kregen het wat lastiger in de tweede helft. Het was voornamelijk Feyenoord die ervoor zorgde dat het Amsterdamse publiek de adem moest inhouden. De routinier Pasveer, die zijn driehonderdste wedstrijd speelde, kon Ajax nog een paar keer redden. Maar uiteindelijk wist Feyenoord toch de gelijkmaker te maken.

De gelijkmaker was een flinke wake-upcall voor Ajax, die meteen weer in de aanval ging. Wat resulteerde in een verdiende strafschop voor Weghorst. Maar de tweede spits van Ajax wist deze niet te verzilveren. Uiteindelijk weten zowel Ajax als Feyenoord niet te scoren. Maar dan in de 94ste minuut scoort Kenneth Taylor de winnende goal.