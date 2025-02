Nog een tentoonstelling voordat het Westfries Museum verbouwd wordt

Extravagante papieren pruiken, kleurrijke kostuums en drie kunstzinnige ontwerpers. Het zijn de bouwstenen voor een reis door tijd en mode in de tentoonstelling TIME in FASHION in het Westfries Museum. Het is de laatste tentoonstelling voor het museum écht de deuren sluit voor een grootscheepse verbouwing.

Een van de ontwerpers is de modeontwerper Sepehr Maghsoudi. Hij woont zelf in Hoorn en mocht tien jaar geleden ook al eens zijn collectie tentoonstellen. Extra bijzonder vindt hij het dat zijn collectie nu weer in het museum te vinden is. "Het is waanzinnig dat we dit in het museum mogen neerzetten", zegt hij.

De tentoonstelling is tijdelijk, want op 2 juni gaat het museum dicht.

Vertraging op vertraging

Het museum moest maar liefst 4 jaar op die verbouwing wachten. In 2021 waren de plannen al rond en in 2023 gingen de kunstwerken al naar de opslag. Die kunstwerken staan daar nog steeds, want de schop is nog steeds niet in de grond.