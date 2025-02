🔴 Liveblog: AZ behoudt ruime marge in Tilburg; Ajax verslaat Feyenoord door late goal Taylor

Goedendag en welkom in ons liveblog! Het is natuurlijk de dag van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, maar er is genoeg andere regionale topsport. Mis dus niks in ons liveblog. Tips? Mail naar [email protected]

Afgelopen: Ajax - Feyenoord 2-1

Begonnen: Willem II - AZ 0-2