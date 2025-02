🔴 Liveblog: Ajax zonder verhuurde Akpom in De Klassieker; Regeer en Bounida op de bank

13.02 uur

Ajax verhuurt Chuba Akpom de rest van het seizoen aan Lille. In de overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen dat de Franse club de aanvaller koopt, aldus de Amsterdamse club in een persbericht. Het contract van de 29-jarige speler loopt bij Ajax nog tot en met 30 juni 2028.

Akpom kwam in augustus 2023 over van het Engelse Middlesbrough. Op 3 september 2023 maakte de Brit zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0). Hij speelde tot nu toe 68 officiële wedstrijden voor Ajax en maakte daarin 23 doelpunten.