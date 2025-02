🔴 Liveblog: Ajax verslaat Feyenoord door late goal Taylor, straks AZ tegen Willem II

29 minuten geleden

Robin Haase en Botic van de Zandschulp (Amstelveen) hebben het dubbelspel op hun naam geschreven in het ATP-toernooi van Montpellier. Ze waren in de volledig Nederlandse finale te sterk voor Tallon Griekspoor (Nieuw-Vennep) en Bart Stevens: 6-7 (7) 6-3 10-5. Voor Haase was het zijn negende dubbeltitel in zijn carrière, maar de eerste met Van de Zandschulp aan zijn zijde.

Van de Zandschulp en Griekspoor mogen zich opmaken voor het hoofdtoernooi van het ABN Amro Open in Rotterdam. De Hoofddorper Jesper de Jong dacht ook mee te kunnen doen, maar hij verraste met een halve finale plek in Montpellier. Daardoor hij mag hij niet meedoen aan het toernooi in Rotterdam.