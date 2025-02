15-jarig meisje aangehouden voor neersteken Amsterdammer (19) op Bijlmerplein

Gisteravond krijgt de politie rond 18.45 uur een melding van de steekpartij op het Bijlmerplein. Daar treffen zij het 19-jarige slachtoffer aan. De man blijkt meerdere keren te zijn gestoken en krijgt direct eerste hulp van agenten ter plaatse. Daarna neemt ambulancepersoneel het over, waarna de man naar het ziekenhuis wordt gebracht.

De omgeving wordt voor een tijd afgezet voor sporenonderzoek. Aan getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

Verdachte

Van een verdachte is geen spoor meer te bekennen, wel laat de politie weten op zoek te zijn naar een vrouw tussen de 15 en 20 jaar oud. "Rond 21.30 uur wordt de vermoedelijke verdachte buiten heterdaad aangehouden in een woning in Zuidoost", aldus de politie.

De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De recherche en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart en laat weten op zoek te zijn naar getuigen en beelden.