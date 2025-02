Overval bij café aan Houtmankade

Een café aan de Houtmankade in West is vannacht rond 01.15 uur door twee personen overvallen. In de omgeving werd vervolgens door de politie gezocht naar de op de vlucht geslagen daders. "Medewerkers werden tijdens de overval bedreigd en er is buitgemaakt", aldus een woordvoerder van de politie. Er raakte niemand gewond.