Twee gewonden na frontale botsing op Markerwaarddijk

De auto's botsten rond 7.30 uur op elkaar. "Een van de auto's was mogelijk tijdens een inhaalactie gaan tollen door de gladheid en botste op de tegemoetkomende auto", zegt een woordvoerder van de politie. "In beide voertuigen zat iemand bekneld. Zij zijn bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis." In een van de auto's zaten ook twee andere personen, zij zijn niet gewond geraakt.

De dijk is vanmorgen afgesloten voor al het verkeer in verband met het onderzoek naar het ongeluk. "We hebben geen indicatie van rijden onder invloed", zegt de woordvoerder. "Maar er wordt nu wel gekeken waar de inhaalactie plaatsvond en op welke snelheid."