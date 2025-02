Ontsnapte emoe Birdy gevonden in tuin van buurvrouw: "Onduidelijk of ze het gaat halen"

Eigenaar Bibi Hasenaar hoorde van haar buurvrouw dat Birdy gezien was. "Ze zei: 'Ik heb een emoe in mijn tuin. Ik denk dat die van jullie is." Toen dat inderdaad de vermiste Birdy bleek te zijn, kwam het moeilijke deel: het vangen van de emoe.

"Dat was niet leuk", vertelt Bibi. "Zeker ook niet voor haar." Het vangen van een emoe is eigenlijk 'niet te doen', zo vertelt ze. "Het is best een enorm beest en ze zijn behoorlijk sterk. Het beste is dat je op haar gaat zitten. Ik ben 60 kilo, maar ze gooit je er gewoon af."

'Enorm veel stress'

Daarbij kunnen emoes mensen verwonden met hun nagels, weet Bibi. "Die zijn scherp, maar het is eigenlijk hun enige wapen. Ik heb eerder een emoe gevangen, maar die was tam. Birdy is heel schuw, ook al hebben we haar sinds ze jong is. Dat vangen levert bij haar enorm veel stress op. Emoes kunnen hieraan doodgaan."

Nu Birdy weer terug is bij haar eigenaren, is het volgens Bibi nog maar de vraag of ze het gaat halen. "Ze ziet er niet goed uit", concludeert Bibi. "Wel heeft ze na vier dagen wat gegeten. Dat doen emoes niet als ze enorm veel stress hebben, dus dat is hoopvol."

