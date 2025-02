Amsterdams deelvervoer is chaos: "Je kunt niet investeren als je na twee jaar weg moet"

Toch is het deelvervoer niet dé oplossing om alle verkeershinder te voorkomen, zo denkt de wethouder. Over de huidige stand van zaken wat betreft de wegvallende en wisselende aanbieders kan ze nog weinig kwijt, omdat dit nog moet worden besproken in de gemeenteraad.

Ploos van Amstel is stellig in de toekomst van de deelmobiliteit: "Met de ruimte die we hebben en vooral het gebrek eraan moeten we als stad alles op alles zetten om het te laten werken." De wethouder: "Met de meeste aanbieders gaat het goed en we zien dat er ook nog steeds interesse is vanuit de markt en haar klanten. Deelvervoer is een belangrijke aanvulling op de verschillende vormen van vervoer in de stad. Want hoe meer mensen vervoer delen, hoe meer ruimte we besparen op straat." Vertrouwen in een goede toekomst lijkt er dus te zijn, met misschien wel een langere vergunningstijd als dé oplossing.