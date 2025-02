Een keet bij je ouders in de schuur: "Kotsen is vijf euro, betalen en naar huis"

De keet is voor Thijs en zijn vrienden een plek waar ze hun eigen grenzen veilig kunnen opzoeken. "Er wordt hier wel wat gedronken. Het hoort erbij. En toen we net begonnen, was het een plek waar we konden kijken hoe ver we konden gaan. In plaats van in de kroeg helemaal naar de getver te gaan, konden we het hier rustig aan proberen." En als het te ver gaat, is Thijs streng. "Kotsen kost je vijf euro, je ruimt het op en gaat naar huis."