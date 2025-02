'Kennisvijver' op Mediapark vernoemd naar presentator en eenmansjury De Slimste Mens

Inmiddels prijkt er een heus naambord op een eilandje in de 'kennisvijver', zo blijkt uit een post van programmamaker en oud-deelnemer van De Slimste Max Terpstra op Linkedin.

Het idee om de vijver naar de twee te vernoemen komt van presentatrice Anniko van Santen, erkent Terpstra. Hij en oud-deelnemer Joes Brauers (beiden Bar Laat-verslaggevers) mochten het naambord plaatsen.

"Natuurlijk, het was met een knipoog bedoeld", schrijft Terpstra. "Maar gisteren kregen we te horen dat de eigenaar van het Mediapark en de burgemeester de naam nu officieel erkennen."

Van vereeuwiging is nog geen sprake, maar het bord blijft in ieder geval drie jaar staan, schrijft hij. Het AD schrijft dat het Mediapark de vernoeming gisteren officieel had goedgekeurd.

'Klamme zomers en treurige winters'

Terpstra noemt het 'terecht' dat Philip Freriks en Maarten van Rossem op deze manier worden gelauwerd. "Terecht, want na 25 seizoenen De Slimste Mens zijn Philip en Maarten voor mij, Joes, en ik gok zo’n 2 miljoen andere Nederlanders toch een beetje vrienden geworden, die ons met heerlijke televisie door de klamme zomers en treurige winters heen wisten te slepen."