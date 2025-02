'Zorgen om veiligheid vliegverkeer na fusieproblemen militaire luchtverkeersleiding en LVLN'

Een van de medewerkers van de militaire luchtverkeersleiding vertelde aan de krant dat ze 'het regelmatig niet meer redden'. Vanwege het grote tekort zouden er de afgelopen maanden meerdere momenten zijn geweest waarop de militaire luchtverkeersleiding geen dienstverlening kon bieden. Dat houdt in: vliegtuigen veilig door het Nederlandse luchtruim leiden.

Vanaf december 2017 werken de militairen samen met hun burgercollega's van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) op Schiphol. Deze twee groepen houden al het vliegverkeer (militair en civiel) tot 7500 meter boven ons land op gang.

Verschillen militaire en civiele luchtverkeersleiding

Door een combinatie van omstandigheden is dit werk in gevaar, schrijft de krant. Door vertraging in de fusie met de LVNL, waar meer loon en een betere werkomstandigheden zijn, vertrekken steeds meer medewerkers van de militaire luchtverkeersleiding.

Hoewel de militairen hetzelfde werk doen als hun collega's van de LVLN, vallen ze vanwege de fusieproblemen onder het algemene defensie-cao. Hun civiele collega's hebben andere arbeidsvoorwaarden, die een stuk beter zouden zijn. Daar komt bij dat er een groot verschil zit in het salaris en dat de regels voor verlof- en vakanties behoorlijk verschillen.

Gevolgen militaire luchtverkeersleiding

De mislukte integratie en de scheve verhoudingen in salaris en arbeidsvoorwaarden heeft grote gevolgen, concludeert de krant. Op de operationele eenheid op Schiphol-Oost dat vliegverkeer begeleidt, zijn in korte tijd op zeventien werkplekken drie mensen opgestapt. Hierdoor zou er geen reserves zijn en is verlof nauwelijks mogelijk.

Het gevolg is dat de veiligheid in het luchtverkeer in de knel komt. Het afgelopen jaar is dat 'zeer ernstig in het gedrang gekomen', zo schrijft de krant. Volgens de defensieklokkenluiders voldoen de werkzaamheden niet aan de burgerwetgeving die geldt voor de begeleiding van het vliegverkeer en zeer beperkt aan militaire regelgeving. De luchtmacht en defensie ontkennen dit. Een luchtmachtwoordvoerder zegt tegen Het Parool dat het personeel 'enkel conform de regelgeving wordt ingezet'. Ook bij tekorten.

De militairen spreken dat tegen. Volgens hen worden veel ondersteunende functies niet vervuld. Daarnaast zouden boekwerken en procedures niet langer worden bijgewerkt, met mogelijke gevaarlijke situaties tot gevolg.

'Aantal successen zijn behaald'

Volgens de krant is de fusie mislukt, maar zowel de luchtmacht, defensie als de LVNL weerspreekt dit. De drie partijen laten de krant weten dat er op een aantal deelprojecten successen zijn behaald. Daarbij wordt gezegd dat het overzetten van de militaire certificering naar een burgerluchtcertificering complexer ligt dan eerder was gedacht. De drie partijen laten weten dat ze blijven vasthouden aan volledige integratie en hebben er vertrouwen in dat de komende maanden concrete stappen worden gezet.