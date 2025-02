Bizarre vondst: beschermde zeeschildpad ligt dood in Noord-Hollandse duinen

"Oorspronkelijk leven de dieren in gebieden als de Azoren en rondom de Kaapverdische eilanden, waar het zeewater in de twintig graden is."

In kouder water raken de dieren onderkoeld en bewusteloos. Eerder deze winter spoelden twee dode en één levende zeeschildpad aan in Nederland. De laatste was in Noordwijk op 15 januari.

Dat was een opmerkelijke situatie, vertelt De Boer.

Schildpad in vriezer bewaard

"We werden gebeld door een vrouw. Ze had de schildpad gevonden op het strand, meegenomen naar huis en in haar vriezer gestopt. Maar nadat ze het dier een paar dagen had bewaard, bedacht ze zich toch om ons te contacten."

Op 2 januari lag er een dode dikkopschildpad op het strand van Terschelling. Een strandjutter kwam het dier tegen tijdens een wandeling.

Tot slot is er ook nog een levende gevonden op 22 december, bij Hoek van Holland. Die wordt nu door De Boer verzorgd en bestudeerd in een verwarmd basin in Diergaarde Blijdorp.

"De schildpad heeft een aardige breuk in zijn schild."