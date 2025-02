Zwemtalent Megan (15) wil via Houston naar Olympische Spelen van Los Angeles

Keihard trainen en werken valt de tiener af en toe ook zwaar. "Maar gelukkig is het zowel in het zwembad als op werk wel heel gezellig", vertelt Megan.

Los Angeles 2028

Arjan Rademaker is één van haar trainers in zwembad Duikerdel in Noord-Scharwoude. Hij ziet hoe fanatiek Megan met haar sport bezig is. "En als je technisch ziet hoe zij met één armbeweging zo gigantisch veel meters maakt, dan is dat erg mooi om te zien", zegt de trainer.

Ondanks dat Megan nog maar vijftien is en nog een hele carrière voor zich heeft wil ze eigenlijk al meedoen aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. "Daar moet ik natuurlijk nog heel hard voor trainen, maar ik heb er best wel veel vertrouwen in dat het gaat lukken."