Time to say goodbye: vaste gasten nemen 'waardig afscheid' van Zandvoorts casino

Afscheid nemen, dat is wat hier vrijdagavond massaal gebeurt in de Zandvoortse vestiging van Holland Casino. Geen casino in Nederland dat zo lang dienst heeft gedaan en zo verweven is geraakt met het leven van zoveel mensen. “Dit is echt een huiskamer”, legt een vaste bezoeker uit. “Ik ga ook weleens naar één van de vestigingen in Amsterdam. Dat is allemaal veel moderner. En daar komt heel ander volk.”

Strak in pak

“Ik kom hier al sinds begin jaren ‘80”, vertelt ze. “Toen kwamen alle mannen hier nog in strak in pak, inclusief strik. Dat had wel wat.” Ook hier heeft de tijd niet stil gestaan. Genoeg jongeren die hier rondlopen in spijkerbroek en hoodie. Maar de herinnering aan wat ooit was, is wat veel bezoekers bindt. In 1976 ging deze vestiging open, als eerste casino van Nederland. Een kleine 50 jaar later heeft de actualiteit het vertrouwde speelpaleis ingehaald.

“Onze andere vestigingen groeien”, vertelt een medewerker van Holland Casino, “maar hier blijft de omzet achter. De lonen stijgen, de kansspelbelasting gaat omhoog: dat zijn niet de directe oorzaken, maar ze zorgen er wel voor dat we preventief moeten gaan snijden in de kosten.” Vandaar dat Holland Casino nu deze vestiging in Zandvoort sluit.