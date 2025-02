Voorzichtige blijdschap in Beverwijk: harddraverij mag doorgaan van burgemeester

Maar nu is er dus toch goed nieuws. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft burgemeester Martijn Smit gezegd dat de paardenrace door kan gaan. Dat deed hij nadat Vrij!-raadslid Kelly Uiterwijk had gevraagd of het tekort aan agenten wellicht kon worden gecompenseerd door boa's in te zetten, eventueel uit buurgemeente Heemskerk, of door private beveiligers in te huren.

Hoe het tekort wordt opgelost, is nog niet bekend. Maar Hans van der Linden, voorzitter van de harddraverij, is blij met de toezegging van de burgemeester. Wel houdt hij nog een kleine slag om de arm. Deze uitspraak wordt namelijk nog gevolgd door een officiële brief, die wordt aankomende week verwacht.

Bloemen aan de finish

"De harddraverij is hét evenement van ons stadsfeest, het is niet voor niets dat het al honderd jaar bestaat", aldus Van der Linden. Voor de organisatie van de race is het belangrijk dat er snel duidelijkheid en bevestiging komt. "Het kost veel om zo'n evenement te organiseren, er moeten flyers gemaakt worden, sponsoren geregeld, de hekken en het zand moeten gereserveerd worden, we moeten echt snel aan de slag."

Waar het Van der Linden vooral om gaat: "Wij zien veel animo bij pikeurs en stalhouders met paarden. Dat enthousiasme wil ik er in houden om te voorkomen dat ze zich elders gaan inschrijven."

Van der Linden hoopt de toezegging dus snel zwart op wit te zien, maar heeft er vertrouwen in. "Je mag toch aannemen dat als de burgemeester in een raadsvergadering zegt dat het door gaat, het ook echt doorgaat. Zeker in het bijzijn van alle partijen, het college en publiek." Van der Linden zegt flink gas te gaan geven met de organisatie. "En zoals bij elke race, zullen er bloemen aan de finish zijn."