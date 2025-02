Overvallers bedreigen medewerker tankstation met vuurwapen: "Ze is in shock"

Dat vertelt een collega van de vrouw, die vannacht om 4.00 uur - een uur eerder dan gebruikelijk - aan zijn dienst is begonnen.

Als de overvallers vannacht rond 2.30 uur de winkel binnenkomen, is de vrouw in de personeelsruimte. Ze hoort het belletje van de voordeur dat aangeeft dat er klanten zijn en komt naar voren.

Bedekte gezichten en pistool

"Van achter het glas zag ze twee mensen met bedekte gezichten, waarvan er een met een pistool dreigde", vertelt haar collega. Ze vlucht daarop weer naar achteren, en belt 112. "Ik weet niet of het pistool echt of nep was."

Als de politie aankomt, zijn de overvallers nergens meer te bekennen. Vanwege de overvalpoging is de medewerker eerder naar huis gegaan. "Het gaat goed met haar, maar ze is in shock", vertelt haar collega.

De overvallers hebben niets buitgemaakt, bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH. Zover bekend waren er ook geen klanten aanwezig. Een zoektocht in de omgeving heeft vannacht niets opgeleverd, maar de politie hoopt de twee verdachten snel aan te houden.

Signalement

Een van de verdachten droeg een donkergekleurde jas met capuchon, donkere schoenen en handschoenen en een lichtgekleurde broek. De tweede overvaller droeg een donkere broek en ook donkere schoenen en handschoenen. Hij had ook een rugzak bij zich.

De politie roept ooggetuigen op zich te melden en is op zoek naar camera beelden.