Dode gevonden in woning in Amsterdam-West: "Klonk alsof huis werd gesloopt"

De politie heeft iemand aangehouden. Het is nog niet duidelijk wie het is of wat de relatie tot het slachtoffer is. De hulpdiensten werden vanmorgen rond 5.00 uur gealarmeerd. Wie de melding deed, is onbekend. Het huis in West is als plaats delict aangewezen.

'Veel lawaai'

De bovenbuurman vertelt dat hij rond 03:30 uur wakker werd van geschreeuw. “Er was veel lawaai. Het klonk alsof iemand het huis aan het slopen was”, vertelt hij. Niet veel later kwam de politie en zette een paar huizen af. Rond 11:00 kon hij zelf weer naar buiten.

Volgens de buurman is het slachtoffer een man die er al een paar jaar woont. Hij heeft geen idee wat er gebeurd zou kunnen zijn. “Het was het een vriendelijke jongen. We zeiden altijd gedag tegen elkaar.”

De recherche doet onderzoek.