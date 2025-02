Jubilaris Jacob Noordmans tikt 200 duels voor Koninklijke HFC aan: 'Voel me hier thuis'

Koninklijke HFC speelt zaterdagmiddag tegen hekkensluiter ADO'20. Noordmans en zijn teamgenoten komen dan een aantal bekenden tegen, onder meer Oscar Wilffert en Tom Carbaat speelden in het verleden voor de Koninklijke. "Het zal een lastige wedstrijd worden op gras in vergelijking met vorige week tegen Katwijk", verwacht Noordmans. "Er spelen best veel jongens van HFC nu bij ADO'20. Het is daardoor altijd gezellig voor en na de wedstrijd, maar op het veld is het altijd hard tegen hard. Zij zullen er als hekkensluiter alles aan doen om punten af te pakken."

Naar De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van komende zondag kijkt de Koninklijke HFC'er ook reikhalzend uit. "Dat zijn zeker wedstrijden waar we voor gaan zitten en Ajax volg ik wel op de voet. Cambuur is mijn club, maar ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond. Daarom heb ik meer met Ajax en hoop ik ook dat ze winnen. De wedstrijd zal ik gezellig in de kroeg kijken of thuis."

De ontmoeting met ADO'20 begint voor Koninklijke HFC 14.00 uur. NH Sport is aanwezig en na afloop zullen de reacties en een samenvatting op nhsport.nl en in de app verschijnen.