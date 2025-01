Totale offday voor koploper FC Volendam in Den Bosch: "Kansloze nederlaag"

Al snel was duidelijk dat FC Volendam een zware avond in De Vliert tegemoet ging. De thuisploeg was fel en troefde de ploeg van trainer Rick Kruys op veel fronten af. Dat leidde tot een aantal gevaarlijke omschakelingen. Byron Burgering schoot vlak voor rust de 1-0 dan ook tegen de touwen. "Je verwacht een keer rugdekking", zegt Amevor. "De echte wil om elkaar te helpen ontbrak."

Kansloos

Ondanks de goede intenties kreeg Volendam direct na de rust ook de 2-0 om de oren. Burgering verschalkte doelman Kayne van Oevelen, die gisteren zijn contract verlengde, met een fraaie lob. "We weten dat het een kwaliteit van de tegenstander is, maar waar we slecht mee zijn omgegaan", zegt Kruys. Tot overmaat van ramp schoot Mees Laros ook nog de 3-0 binnen. "De uitslag zegt een hoop. Het is een kansloze nederlaag geweest."

Voor het eerst sinds 27 september lijdt FC Volendam dus een verliespartij. VVV-Venlo was toen met 2-4 te sterk in het vissersdorp. "De pijn van een nederlaag heb je lang niet gevoeld. Als we niet honderd procent bij de les zijn, zijn we te pakken. Een nederlaag is alleen goed als de ploeg ervan heeft geleerd."