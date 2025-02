Gluren bij de Buren: tientallen Haarlemse huiskamers zijn zondag mini-schouwburg

Hoe vaak vier je nou een feestje met je eigen buren? “Ik niet zo vaak”, zegt Veerle, die het Haarlemse programma van Gluren bij de Buren coördineert. “Ik nodig de buren in ieder geval niet uit op mijn verjaardag. Maar tijdens ons festival kom je wel bij je buren over de vloer. Of nodig je ze juist uit bij jouw thuis.”

Hoekje van de huiskamer

Tijdens Gluren bij de Buren op 2 februari veranderen tientallen doodgewone Haarlemse huizen en appartementen in een mini-schouwburg. Het hoekje in de huiskamer dat als tijdelijk podium fungeert, wordt ingenomen door een muzikant, theatermaker, comedian of dichters. Het is een laagdrempelige manier om cultuurtalent te ontdekken en, dus, om je buren weer eens te spreken.

“In het begin is er wel een beetje koud water-vrees”, vertelt Veerle over het aanmeldproces. “Maar je ziet dat de huishoudens die vorig jaar meededen zich de volgende keer vaak als eerste aanmelden. Het bevalt ze dan blijkbaar toch heel goed. We hebben zondag maar liefst 125 huizen en buurthuizen die meedoen.”