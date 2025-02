Bronzen plak in India, maar geen vetpot voor hockeyer Burkhardt: 'Deed het voor de ervaring'

"Met mijn club HC Amsterdam heb ik alweer wat trainingen erop zitten", vertelt Boris Burkhardt. De 28-jarige hockeyer begint met zijn club over een maand aan de tweede seizoenshelft. "We gaan binnenkort naar Barcelona voor een trainingskamp en dan zijn we er weer klaar voor."

Bijzonder avontuur

Het veldhockey ligt in Nederland altijd een aantal maanden stil. Dat gaf Burkhardt en andere Nederlandse hockeyers de kans om mee te doen aan de Hockey India League (HIL). "Ik was nog nooit in India geweest en dit voelde als een mooie kans om dit land te leren kennen. Nu kan ik wel zeggen dat het een heel bijzonder avontuur was."