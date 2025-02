Amsterdamse hockeyer Burkhardt behaalt bronzen plak in India: "Leefde in een bubbel"

"Buiten m'n bubbel merkte ik wel hoe groot de verschillen tussen rijkdom en armoede daar zijn. Veel mensen leven op straat, waarbij velen zich er verplaatsen met kar en een ezel. En even later rijdt er een gelikte Range Rover voorbij."

Dik jaarsalaris

In het verleden deden er wel vaker Nederlandse hockeyers mee in de HIL. Alleen de afgelopen zeven jaren was er onvoldoende geld. Nu weer wel en dat betekende dat verschillende Nederlandse hockeyers in oktober werden geveild. Waar anderen een dik jaarsalaris ontvingen, moest Burkhardt het doen met 5.500 euro. "Voor mij was het geen financiële kwestie, want dat had ik beter in Nederland kunnen werken. Ik wilde gewoon dit avontuur meemaken."