Nieuwe koers met warmtepompen enorme klus: "Lukt niet als het elektriciteitsnet niet voldoet"

Meer dan honderdduizend woningen in de stad moeten zo'n warmtepomp in huis halen. Maar dat is volgens hoogleraar energie David Smeulders een behoorlijke klus: "Het gaat om een gigantische pomp die je in huis moet halen, mensen kunnen dat zeker in Amsterdam niet altijd kwijt in hun woning." Maar een nog belangrijker punt is het elektriciteitsnet waarop die pompen moeten worden aangesloten.

"Dat zal tegen een grens aanlopen. Je kunt niet al die warmtepompen ophangen als het elektriciteitsnet niet voldoet." Dat het stroomnet voller en voller raakt, is duidelijk, daar gaat het de laatste maanden meermaals over. En dat weet ook de wethouder. Ze benadrukt dat ze niet over één nacht ijs is gegaan: "Alles wat je in een drukke stad als Amsterdam doet is ingewikkeld, dit ook." Maar er mag geen pauzeknop worden ingedrukt als het over de klimaatverandering gaat. "We moeten aan de bak om zo snel mogelijk minder CO₂ uit te stoten."

Gereserveerd, maar nog niet aan de beurt

Pels stelt zich actiever op dan voorheen als het gaat om het aanmoedigen van deze pompen, de plannen die eigenlijk pas over een paar jaar op de planning stonden worden naar voren gehaald. "U in goed overleg met de netbeheerder want mogelijk betekent dat ook iets voor hun planning."

Dat ziet ook Liander, er wordt goed gecommuniceerd. Maar de netbeheerder zegt ook dat er wel degelijk een groter risico is dat het stroomnet nog sneller overvol raakt als er meer warmtepompen bij komen: "We zoeken samen met de gemeente naar manieren om toch nog stappen te ondernemen."

"En dat wil je niet hebben, maar dat snapt de wethouder vast ook", zegt Smeulders. "Maar", stipt hij aan, "het maakt het alleen maar een nog groter probleem als plannen naar voren gehaald worden. Het is dan wel gereserveerd, maar Liander gaat ervan uit dat dat nog jaren kan wachten, terwijl Amsterdam dit volgend jaar wil doen."