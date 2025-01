🔴 Liveblog: FC Volendam-trein dendert door en stopt in Den Bosch; Eddahchouri-loos Telstar op bezoek bij Cambuur

14 minuten geleden

De trein die FC Volendam heet dendert in volle vaart verder en Den Bosch is vanavond de volgende halte. Bij de Palingboeren zit de nieuwe aanwinst Jerson Cabral direct in de wedstrijdselectie. Telstar zal voor het eerst in actie komen zonder Zakaria Eddahchouri in de gelederen. De huidige topscorer van de eerste divisie trok donderdag de deur dicht in Velsen-Zuid en vertrok naar Deportivo de La Coruna. Mis niks van beide duels in ons liveblog!