Lees terug: pijnlijke avond Volendam in Den Bosch; Telstar ten onder in Friesland

31 januari 2025, 21.58 uur

Telstar kon in de slotfase niet meer de gelijkmaker scoren en verliest zodoende nipt van SC Cambuur in Leeuwarden. Zonde. Telstar is twaalfde in de eerste divisie en speelt volgende week zondag 16.45 uur tegen Jong FC Utrecht.

Inmiddels is er ook afgefloten in Den Bosch, waar FC Volendam een totale offday had. Zij gingen met 3-0 onderuit en verloren voor het eerst in 15 wedstrijden in de competitie. De laatste nederlaag was 27 september.

Volendam blijft ondanks de nederlaag wel koploper in de eerste divisie. Excelsior kan wel dichterbij komen, als zij morgenmiddag Vitesse kunnen verslaan. ADO Den Haag is over precies een week de eerstvolgende tegenstander van Volendam.