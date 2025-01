Felle woningbrand in De Pijp mogelijk aangestoken, huizen voorlopig onbewoonbaar

De brandweer is nog altijd met ontzettend veel materieel aanwezig op de plek. "Rook is altijd gevaarlijk", vervolgt de woordvoerder. "Het is echt aan te raden om de ramen en deuren in de buurt te sluiten." Een woordvoerder van de brandweer waarschuwde al eerder voor de vele rook die vrijkwam.

De brandweer is nu nog bezig met sloopwerkzaamheden. Drie personen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, vanwege het inademen van rook. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Brandstichting

De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek.

Veel woningen zijn ontruimd, vier huizen zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard, wegens de vele roet- en rookschade. "Die kunnen tijdelijk niet terug naar hun woning", zegt een woordvoerder van de brandweer. Ook een winkel op de begane grond zal komende tijd niet open kunnen.