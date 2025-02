Vrouw in deuropening gestoken, partner doet verhaal: "Overal lag bloed"

De vriendin van Robbert staat met bloed in haar handen, huilend op straat. "Ze videobelde me direct. Ik zag haar gezicht dat vol zat met bloed en ze kon niks zeggen. Ik heb meteen de politie gebeld". Robbert rijdt meteen naar huis en enkele seconden later komt de politie binnen.

Robbert vertelt: "Het hele huis lag vol met bloed, omdat ze zo diep in haar hand gesneden was. Door het vasthouden van het mes heeft ze een pees doorgesneden. Ze kan haar wijsvinger niet meer gebruiken". De politie ondervraagt Robbert in zijn vriendin. "Ik heb echt geen idee wie de man is", vertelt Robbert De politie doet momenteel onderzoek en laat weten dat er nog geen verdachte is aangehouden. Over het motief en de omstandigheden is nog niks bekend. De politie roept getuigen op die iets gezien hebben, om zich te melden.

Robbert woont sinds een half jaar in de woning op de Snelliusstraat. Via de gemeente heeft hij geprobeerd een andere woning te krijgen, maar dat is niet gelukt. "Ze zeiden dat ze niks voor me konden doen, maar ik voel me hier niet meer veilig. Wat als iemand het op mij heeft gemunt?".

Zijn vriendin gaat terug naar Spanje. "Ze moet geopereerd worden en vliegt volgende week terug. Ze wil hier niet meer wonen."