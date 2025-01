Godts mist De Klassieker; Farioli verwacht Henderson er wel bij te hebben

Farioli verwacht desondanks de Brit tegen Feyenoord te kunnen opstellen. De Italiaan ziet geen problemen om hem in De Klassieker te gebruiken. "Wat mij betreft, is er niets waar hij zich voor hoeft te verontschuldigen. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Jordan is een professional en zeer toegewijd, dus er is geen reden om hier een issue van te maken."

Loting

De Italiaan had de loting niet meegekregen, omdat hij onder de douche stond. Na het douchen, zag hij dat het Belgische Union Sint-Gillis uit de koker was gekomen. "Ze doen het de laatste jaren erg goed. Ze hebben onlangs in Europa FC Twente en mijn vorige club OGC Nice verslagen."

De Klassieker begint komende zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff Arena.