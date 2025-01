Godts mist De Klassieker; Ajax presenteert Edvardsen als zijn nieuwe concurrent

Trainer Francesco Farioli verwacht niet dat de Belg lang is uitgeschakeld. De Italiaan had het tijdens de persconferentie voor de Klassieker over 'enkele dagen'. Oliver Edvardsen is gepresenteerd als nieuwe concurrent van Godts, maar is nog niet inzetbaar tegen Feyenoord. Volgens Voetbal International is de linksbuiten niet op tijd ingeschreven.

De 25-jarige Noor komt over van Go Ahead Eagles en tekende vrijdag een contract voor 3,5 jaar in Amsterdam met de optie voor nog een jaar. Hij moet de concurrentie aangaan met Godts. Deze jaargang staat de teller op veertien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij acht keer scoorde en vier assist afleverde.

