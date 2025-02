Brandweer forceert jaarlijks honderden deuren, maar wie betaalt de schade?

Afgelopen jaar moest de brandweer 1482 keer uitrukken voor het openen van een deur, dat is zo'n vier keer per dag. Dat aantal is niet het precieze aantal deuren dat moest worden geforceerd. Ook bij meldingen over branden moet er namelijk soms en deur worden geforceerd en niet bij alle deur-meldingen is het forceren van de deur uiteindelijk nog nodig. Toch laat de brandweer weten dat de kans bestaat dat het aantal geforceerde deuren zelfs nog hoger ligt.

Wie breekt betaalt?

Als de brand is geblust of je kan weer in je eigen woning, zit je na de inzet van de brandweer mogelijk wel met een kapotte deur. Wat dan? De brandweer regelt zelf dat de deur wordt gerepareerd door een bedrijf dat daar in is gespecialiseerd. Als de bewoners niet thuis zijn, dan wordt er een hangslot op de deur gedaan. De nieuwe sleutel wordt of afgegeven aan de buren of de politie, dat ligt aan het contact tussen de buren. Er wordt ook een folder met contactgegevens achter gelaten voor de bewoners, voor als zij vragen hebben over de oorzaak van de schade.

Ondanks dat de brandweer de vervanging van de deur regelt, zijn de kosten van de schade voor de eigenaar van het pand. Dat kan de woningcorporatie zijn of de individuele eigenaar. Als er brand is geweest bij een bedrijfspand, waarbij de deur moest worden geforceerd, dan zijn de kosten voor de eigenaar van dat bedrijf. Je kan wel een verzekering afnemen voor dit soort situaties. Als de brandweer per ongeluk de verkeerde deur heeft geforceerd, dan betalen zij overigens wél voor de schade.

Einde van de sleutelbuis

Ondanks de vele honderden deuren die worden geforceerd, wil de brandweer liever niet dat het nodig is. Om toegang tot een gebouw of woning te verlenen zonder schade, kan de brandweer gebruik maken van een zogenoemde sleutelbuis. Een metalen cilinder in de muur van een gebouw, gemarkeerd door een grote B, waarin de toegangssleutel ligt. De brandweer heeft een loper waar de buis mee kan worden geopend.