Politie wil meer weten over twee auto's in onderzoek naar overleden vrouw uit Diemen

De politie vond 9 januari in de woning het levenloze lichaam van de 52-jarige vrouw. Dat zou om de woning van haar zoon gaan. Dezelfde avond werd een 31-jarige man uit Amsterdam aangehouden.

Misdrijf

Volgens de politie is de vrouw door een misdrijf om het leven gekomen. Dat baseerden ze onder meer op basis van 'diverse verdachte omstandigheden'.

De politie doet nu in verband met dit onderzoek een dringend beroep op mensen die iets over bovenstaande auto's weten. "Wij vragen mensen die - één van deze - twee voertuigen hebben gezien of op camera hebben staan, direct contact met ons op te nemen."

Auto's

Het gaat om een zwarte Peugeot type Expert waar vragen over zijn. Die is verschillende keren vanaf de Dorpsstraat in Landsmeer vertrokken en weer teruggekeerd.

Daarnaast is ook onderdeel van dat politieonderzoek de auto van het slachtoffer, een donkergrijze Kia type MPV-EV9. Die werd op 9 januari aangetroffen op een parkeerplaats bij McDonalds IJdoornlaan in Noord. Van specifiek die auto is dit kaartje opgesteld: