Hof: 3 jaar cel voor voetbalmakelaar en zijn vrouw voor uitbuiten kwetsbare jonge vrouwen

"Ze hebben op een zeer onacceptabele manier misbruik gemaakt van het vertrouwen dat deze kwetsbare vrouwen in hen stelden", zegt het hof. De vrouwen werden tijdens hun werk en op andere plaatsen in het huis gecontroleerd met camera's. "Ook werden filmopnames van de vrouwen gemaakt en moesten zij (een groot deel van) het door hen verdiende geld afgeven."

'Seksinstructiefilmpjes'

Verder zegt het hof dat er zogenaamde 'seksinstructiefilmpjes' werden gemaakt met enkele slachtoffers. Daarop is te zien hoe een van de slachtoffers seks had met twee voetballers, terwijl die jongens toen nog minderjarig waren. Daarom worden de twee ook verdacht van het maken en in bezit hebben van kinderporno.

In 2021 werd R. door de rechtbank tot drie jaar cel en zijn vrouw tot twee jaar cel veroordeeld. Het hof straft beiden nu dus even zwaar. Het OM eiste in hoger beroep 5,5 jaar cel tegen beiden.