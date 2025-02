Laarders geven strijd om Brinkvijver op na nieuwe nederlaag bij de rechter

Halverwege januari is het uitgraven van de Brinkvijver, genaamd de Coeswaerde, begonnen. De nieuwe vijver moet overtollig regenwater opvangen om overlast voor omwonenden en ondernemers in het centrum te voorkomen.

Maar Ten Kroode en Klingenberg zijn faliekant tegen deze verbouwing. Zij vinden dat de verbouwing het beschermde dorpsgezicht aantast en daarmee ook de lokale economie schaadt.

Samen gingen zij tot het uiterste om de verbouwing tegen te houden. Ze hielden een petitie die ruim 2200 keer werd ondertekend, stapten ze naar de rechter en de bezwarencommissie en deden ze een zogenoemd 'verzoek tot heroverweging.'

Maar telkens kreeg het duo nul op het rekest, waardoor alle politieke en juridische seinen voor de verbouwing op groen kwamen te staan.

Gemeente Laren krijgt gelijk

Twee weken geleden stond het duo opnieuw voor de rechter. De gemeente had hun verzoek tot herziening afgewezen. Toen zij bezwaar maakten tegen deze afwijzing, werden ze niet-ontvankelijk verklaard, waardoor hun bezwaar niet in behandeling werd genomen. Het was daarom aan de rechter om te bepalen of de gemeente hun verzoek tot herziening alsnog moest beoordelen en of de lopende verbouwing in de tussentijd gepauzeerd moest worden.

De rechter oordeelt nu dat de gemeente Laren juist heeft gehandeld en dat de verbouwing kan doorgaan. Zo woont het duo verder dan honderd meter van de Brink, waardoor ze inderdaad niet-ontvankelijk zijn.

Hoewel het winkelpand waarvan Ten Kroode mede-eigenaar is minder dan honderd meter van de Brink ligt, heeft deze winkel geen uitzicht op de Brink. Bovendien spelen de mogelijke economische gevolgen voor de winkel geen rol in deze zaak. Ook dit argument wijst de rechter daarom af.

Geen Don Quichot

"Wat nu overblijft, is het gevoel dat wij er alles aan gedaan hebben, maar dat is helaas niet gelukt. We gaan zien hoe het uitpakt als het weer hard gaat regenen", reageert Ten Kroode. "Daarbij moet je ook geen Don Quichot worden. Wij waren de laatste twee die hiervoor streden en op een gegeven moment is het dan klaar." Naar de Raad van State stappen sluit Ten Kroode uit.